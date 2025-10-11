Anche Mateo Retegui elogia Pio Esposito dopo il primo gol in Nazionale (qui il video della rete). Queste le parole dell’attaccante ex Atalanta alla Rai:
Retegui: “Pio Esposito è entrato benissimo, ha fatto un partitone! Grande gara assieme”
Anche Mateo Retegui elogia Pio Esposito dopo il primo gol in Nazionale: ecco le parole del centravanti azzurro
“Mi dispiace per Kean, ho parlato con lui in spogliatoio, penso non sia nulla di grave. Con Pio mi sono trovato bene, abbiamo fatto una grande gara insieme, siamo tanti davanti, ci sono anche Scamacca e Lucca. Pio è entrato benissimo, ha fatto un partitone per me, dobbiamo continuare così”.
