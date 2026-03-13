"Di fronte all'Atalanta si è presentata una squadra che pratica letteralmente un altro sport", dice Gautieri

Intervenuto ai microfoni di TMW, Carmine Gautieri , ex calciatore tra le altre dell'Atalanta, ha parlato del KO della Dea contro il Bayern:

"Di fronte all'Atalanta si è presentata una squadra che pratica letteralmente un altro sport. I bavaresi sono strutturati e abituati a dominare palcoscenici del genere, in campo non c'è mai stata realmente partita"