Intervenuto ai microfoni di TMW, Carmine Gautieri, ex calciatore tra le altre dell'Atalanta, ha parlato del KO della Dea contro il Bayern:
Gautieri: “Inter e Napoli male in Europa? Non possiamo più permetterci di…”
"Di fronte all'Atalanta si è presentata una squadra che pratica letteralmente un altro sport. I bavaresi sono strutturati e abituati a dominare palcoscenici del genere, in campo non c'è mai stata realmente partita"
Inter e Napoli in Europa
"È un problema cronico che ci trasciniamo da troppo tempo: siamo clamorosamente indietro rispetto ai ritmi e alle idee delle altre nazioni. Bisogna migliorare tantissimo, non possiamo permetterci di rimediare simili figure in campo internazionale"
Ricetta per rinascere
"Bisogna resettare tutto e ripartire dalle fondamenta, concedendo vere opportunità ai talenti del nostro Paese. Purtroppo in Italia la qualità latita ormai da troppi anni. Serve il coraggio di privilegiare la meritocrazia, smettendo di ignorare la creazione tecnica e lo sviluppo del singolo calciatore"
