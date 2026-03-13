FC Inter 1908
In studio a Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato così di quanto accaduto a Guglielmo Vicario in Champions League
In studio a Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato così di quanto accaduto a Guglielmo Vicario in Champions League.

“Il ruolo del portiere è delicato. Io prima di cambiare Vicario anche se mi fa due gare non buone, ci penso mille volte (in riferimento all'esclusione iniziale decisa da Tudor in Champions, ndr).

Bergomi svela: “So che gli osservatori Inter quando cercano giocatori all’estero faticano perché…”

E penso subito a Sommer, mi viene in mente lui: mi sbaglia un paio di volte, ma gioca lui, è un portiere internazionale, ha esperienza e gestisce. Fatico a condividere la scelta di Tudor”.

