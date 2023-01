La Gazzetta: “Inter, pochi investimenti e pure sbagliati. Zhang, non è autofinanziamento se…”

"Una squadra che perde nove punti rispetto alla stagione precedente non può non essere oggetto di analisi. Una squadra che nei due precedenti campionati aveva totalizzato 175 punti e che a metà gennaio della stagione successiva è già fuori dal discorso scudetto, lascia interrogativi che chiamano in causa tutti. Anche chi quella squadra l’ha pensata e costruita. Ma pure chi come il presidente Steven Zhang ha imposto, per cause di forza maggiore, una linea sportiva fortemente condizionata dall’utopia dell’autofinanziamento. Che autofinanziamento non è, fino in fondo. Perché nell’estate delle cessioni di Lukaku e Hakimi non è stato reinvestito neppure il 50% di quanto incassato".