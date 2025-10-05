"Dalla sconfitta con la Juve sono 13 i gol segnati e 2 quelli incassati, uno quando l’Inter era avanti 2-0 sul Sassuolo e uno ieri sul 4-0: se la produzione offensiva era massiccia anche prima, adesso si è trovata maggior compattezza. Con il contributo non irrilevante di Akanji, ormai titolarissimo, a discapito di Bisseck, e sostituto più affidabile di un Pavard che nessuno sta rimpiangendo", scrive La Gazzetta dello Sport.

"La leziosità davanti e il piccolo calo di attenzione finale appaiono peccati veniali. Se la Cremonese nella sua storia aveva vinto a San Siro contro l’Inter solo trent’anni fa, e con il Milan la prima volta di sempre era stata ad agosto, era un po’ difficile aspettarsi un bis ravvicinato. Era invece possibile aspettarsi una resistenza maggiore. Ma l’avvio a mille dell’Inter ha stordito la squadra di Nicola (sulla carta sin troppo ambiziosa con due punte più Vasquez) che non è stata proprio mai in grado di trovare contromosse a tutte le caratteristiche che l’Inter di Chivu aveva già messo in mostra fin qui — aggressione alta, pressing a recuperare voracemente palloni, manovra verticale, tre passaggi tre per arrivare al tiro, una produzione di gioco impressionante — ma che ieri ha proposto a velocità accelerata, come se fosse passata a un nuovo schema del videogioco. Di ostacoli ne ha trovati pochi ieri a San Siro, l’attitudine però non era quella di saltarli, ma di abbatterli in modalità schiacciasassi. Altre caratteristiche dell’identikit che la squadra di Chivu va disegnando in modo sempre più preciso: rotazioni decisamente più ampie dell’era Inzaghi, con 22 giocatori impiegati fin qui, Frattesi titolare per la prima volta, mezz’ora concessa a Luis Henrique, non troppo positivo con il Cagliari, un quarto d’ora a Diouf (non proprio ben impiegato, visto che è lui a propiziare la rete dell’ex Bonazzoli)", aggiunge il quotidiano.