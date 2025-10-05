I nerazzurri hanno fatto la voce grossa contro la Cremonese confermando alcuni aspetti visti finora ma non solo

Daniele Vitiello Redattore/inviato 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 18:16)

Il grande protagonista di giornata, in casa Inter, ieri è stato Bonny. Un gol e tre assist per ripagare al meglio la fiducia che gli ha dato Chivu, schierandolo al posto di Thuram. Questo il focus proposto dal Corriere dello Sport:

"Bonny non si è fatto pregare, infatti, nel prendere il tempo a Ceccherini per mettere in rete il preciso traversone di Dimarco: raddoppio già prima del 40’, a differenza di altre volte, ma i gol avrebbero dovuto essere 3 o 4. E allora meglio darsi una svegliata in questo senso, perché il difetto non è un nuovo.

La novità, semmai, è poter pescare dalla panchina addirittura due attaccanti di valore (dopo un'ora la staffetta con Esposito), e per di più giovanissimi. Bonny, peraltro, non si è fermato nemmeno nella ripresa, aggiungendo altri due assist al suo score: prima appoggiando al meglio il pallone per la conclusione dalla distanza di un eccellente Dimarco e poi portando a spasso mezza difesa in tempo per spalancare la porta a Barella. Pratica chiusa già prima del 60'".