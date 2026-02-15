Il giorno dopo Inter-Juve, la Gazzetta dello Sport analizza la direzione di La Penna. Bocciato l'arbitro, per lui voto molto basso, 4. "Al 9’, Sucic cade ai limiti dell’area: il contatto col difendente Miretti è al limite. Al 9’, corretto il giallo a Bastoni: va diretto sull’uomo (Conceiçao)".
La Gazzetta dello Sport analizza la direzione di La Penna in Inter-Juve
"Regolari l’1-0 e l’1-1, poi arriva il primo giallo a Kalulu: nella dinamica, Barella va in anticipo ma l’impatto dello juventino non è tale da provocare la sanzione. Al 42’, l’abbaglio clamoroso: Kalulu sfiora (con la mano) Bastoni che accentua la caduta, La Penna ha una visuale perfetta ma sbaglia ad estrarre il giallo per lo juventino. Giallo non è mai. Al 35’ st, Carlos Augusto interviene in area su McKennie: palla mai colpita, contatto nella parte alta della gamba sì. Rischio rigore".
