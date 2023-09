GdS – Inter, voto 8 al mercato: “La rosa più forte tra le grandi”. Perplessità in attacco

Si è chiuso ieri il mercato e l'Inter ha terminato la sessione mettendo a segno il colpo Klaassen. Centrocampo top, in attacco qualche dubbio

Si è chiuso ieri il mercato e l'Inter ha terminato la sessione mettendo a segno il colpo Klaassen . Centrocampo top, in attacco qualche dubbio. Questo il giudizio de La Gazzetta dello Sport agli acquisti dei nerazzurri:

"Simone Inzaghi ha un compito ben preciso quest'anno: vincere lo scudetto, facendo dimenticare il meno 18 dal Napoli dell'ultimo torneo. Dopo una vera e propria rivoluzione l'Inter ha sicuramente la rosa più forte tra le grandi e si candida per la seconda stella. Spiazzata dal tradimento di Lukaku, ha perso pedine importanti come Onana, Skriniar, Brozovic, ma il colpo di coda Klaassen, il 12°, dimostra come sia stato fatto il possibile sul mercato. Soltanto l'attacco desta qualche perplessità: basterà Lautaro?".