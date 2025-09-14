Gds – Juve-Inter, moviola: manca un giallo a McKennie. Il 4-3 fa discutere

Il giorno dopo Juventus-Inter, la Gazzetta dello Sport analizza la direzione arbitrale di Andrea Colombo. "Prima gara con la “Refcam”: vari dialoghi («Rispetta il mio lavoro» dice Colombo a Marcus), il 2-2 con la visuale arbitrale, un faccia a faccia con Tudor. In campo: manca (15’) il giallo a McKennie su Calhanoglu, giusto invece non ammonire Kelly e Gatti (19’ e 29’), regolare l’1-0 (la perpendicolare della palla pare toccare la lunetta del calcio d’angolo)".