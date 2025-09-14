"La scommessa di Chivu sui vecchi pirati di Inzaghi di fatto è fallita. Non perché abbiano giocato male. Anzi. Si sa che l’Inter gioca bene da anni. Ma diventa inutile se si ripetono gli errori di leggerezza e di distrazione del passato. Il tonfo al 31’ della ripresa, con la vittoria in tasca, è stato troppo simile ad altri del passato. Se punti su una squadra vecchia, ci sta che a fine partita sia stanca. Sul primo gol, Dumfries ha difeso su Bremer di spalle, come contro l’Udinese quando ha causato un rigore. È imbarazzante questa ripetitività degli stessi errori".