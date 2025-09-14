Juve e Inter hanno dato vita a uno spettacolo pirotecnico, un 4-3 pieno di emozioni, ribaltamenti, gol spettacolari e colpi di scena. Alla fine sorride la Juventus, capace di punire i nerazzurri con una cinica precisione: quattro reti con quattro tiri nello specchio, sfruttando anche una serata da dimenticare per Sommer.
Inter, imbarazzante ripetitività degli stessi errori: Chivu cambi. Se punti su una squadra…
"Due sconfitte nelle prime 3 giornate l’Inter non le accumulava dal 2011-12, la stagione dei tre allenatori: Gasp, Ranieri, Strama. Non suona benaugurante per Chivu che vede Napoli e Juve già lontane 6 punti. Debuttare in Champions mercoledì, nel salotto dell’Ajax, sarà ancora più faticoso", sottolinea la Gazzetta dello Sport.
"La scommessa di Chivu sui vecchi pirati di Inzaghi di fatto è fallita. Non perché abbiano giocato male. Anzi. Si sa che l’Inter gioca bene da anni. Ma diventa inutile se si ripetono gli errori di leggerezza e di distrazione del passato. Il tonfo al 31’ della ripresa, con la vittoria in tasca, è stato troppo simile ad altri del passato. Se punti su una squadra vecchia, ci sta che a fine partita sia stanca. Sul primo gol, Dumfries ha difeso su Bremer di spalle, come contro l’Udinese quando ha causato un rigore. È imbarazzante questa ripetitività degli stessi errori".
"Akanji è già stato contagiato: distratto su due gol. Per disinnescare le cattive abitudini servono nuove idee e nuovi giocatori entusiasti. Invece ieri il primo cambio è stato Zielinski, uno che doveva partire, e non Sucic. Ora Chivu dovrà rivedere il suo piano di volo. Finora non ha inciso. Una vittoria che farà crescere la Signora in consapevolezza, una sconfitta che impenna la strada dell’Inter. E di Chivu".
(Gazzetta dello Sport)
