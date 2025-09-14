Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport su Juve-Inter, tra i nerazzurri il quotidiano indica in Hakan Calhanoglu il migliore in campo. Per il centrocampista, autore di una doppietta, il voto è 8: "Anche Aristotele passeggiava, però insegnava cose importanti. Come Calha: 2 gol stupendi, altri tiri e tanta regia. Sta tornando".

4 per Sommer: "Due gol sono suoi, uno lo agevola sbagliando un appoggio in uscita. Il sospetto che possa diventare un problema cresce. Si scalda Martinez?". 5,5 per Akanji: "Lascia intuire classe e personalità, tornerà utile, ma qui perde Kelly e Thuram sui gol. Contagiato dall’indolenza del reparto. Il problema non era Bisseck". 5 per Chivu: "Sceglie i senatori di Inzaghi, non riesce a intercettarne il calo. Non riesce a entrare nella testa della squadra che si distrae. E le idee nuove?".