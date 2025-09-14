FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Gds – Juve-Inter, pagelle: Calha da 8. Sommer 4, si scalda Martinez? Una domanda per Chivu

ultimora

Gds – Juve-Inter, pagelle: Calha da 8. Sommer 4, si scalda Martinez? Una domanda per Chivu

Gds – Juve-Inter, pagelle: Calha da 8. Sommer 4, si scalda Martinez? Una domanda per Chivu - immagine 1
Il giorno dopo Juve-Inter, la Gazzetta dello Sport fa le sue pagelle incoronando il centrocampista turco
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport su Juve-Inter, tra i nerazzurri il quotidiano indica in Hakan Calhanoglu il migliore in campo. Per il centrocampista, autore di una doppietta, il voto è 8: "Anche Aristotele passeggiava, però insegnava cose importanti. Come Calha: 2 gol stupendi, altri tiri e tanta regia. Sta tornando".

Gds – Juve-Inter, pagelle: Calha da 8. Sommer 4, si scalda Martinez? Una domanda per Chivu- immagine 2
Getty Images

4 per Sommer: "Due gol sono suoi, uno lo agevola sbagliando un appoggio in uscita. Il sospetto che possa diventare un problema cresce. Si scalda Martinez?". 5,5 per Akanji: "Lascia intuire classe e personalità, tornerà utile, ma qui perde Kelly e Thuram sui gol. Contagiato dall’indolenza del reparto. Il problema non era Bisseck". 5 per Chivu: "Sceglie i senatori di Inzaghi, non riesce a intercettarne il calo. Non riesce a entrare nella testa della squadra che si distrae. E le idee nuove?".

Gds – Juve-Inter, pagelle: Calha da 8. Sommer 4, si scalda Martinez? Una domanda per Chivu- immagine 3
Getty Images

Gli altri voti:

Acerbi 6, Bastoni 5,5, Dumfries 5, Barella 5, Mkhitarya 5,5, Darmian 5,5, C. Augusto 6, Lautaro 4,5, Thuram 6,5, Dimarco 5,5, Zielinski 6, Bonny 6.

(Gazzetta dello Sport)

Leggi anche
Gds – Inter, Chivu non è neanche minimamente in dubbio. Per la società la colpa è di…
Juve-Inter, perché Thuram non ha esultato? “Il motivo. Aveva già fatto questa domanda”

© RIPRODUZIONE RISERVATA