È Luis Henrique il migliore di Inter-Como per la Gazzetta dello Sport. Nelle pagelle del quotidiano il voto per il brasiliano è alto, 7: "Un assist e… mezzo per Lautaro (Martinez sciupa il secondo). Ha capito come si gioca da “quinti”, si è spalmato su 80 metri di campo come faceva Perisic". 7 anche per Barella: "La solita elettricità, impreziosita dal tacco all’origine dell’azione del gol di Calhanoglu. Sempre mordace nelle mischie di centrocampo".