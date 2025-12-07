fcinter1908 ultimora Gds – Inter-Como, pagelle: Henrique il migliore. Una sola insufficienza: “Ha perso serenità”

Il brasiliano il migliore in campo per la Gazzetta dello Sport. Una sola insufficienza
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Getty Images

È Luis Henrique il migliore di Inter-Como per la Gazzetta dello Sport. Nelle pagelle del quotidiano il voto per il brasiliano è alto, 7: "Un assist e… mezzo per Lautaro (Martinez sciupa il secondo). Ha capito come si gioca da “quinti”, si è spalmato su 80 metri di campo come faceva Perisic". 7 anche per Barella: "La solita elettricità, impreziosita dal tacco all’origine dell’azione del gol di Calhanoglu. Sempre mordace nelle mischie di centrocampo".

Getty Images

8 per Cristiano Chivu: "L’ha preparata al meglio, ha chiesto ai suoi di strozzare il Como, di impedirgli di essere se stesso. Tutti sapevano che cosa fare e l’hanno fatto benissimo". Una sola insufficienza, quella di Sommer, 5,5: "L’uscita a vuoto su Valle, al principio della ripresa, sull’1-0, poteva rianimare il Como e riaprire ala partita. Forse le critiche gli pesano e ha perso serenità".

(Gazzetta dello Sport)

