Un 4-0 che non ammette repliche. L'Inter spazza via il Como e vola in testa alla classifica, almeno per una notte. Una prova di forza quella della squadra nerazzurra con Chivu che conferma di essere un allenatore 'vero' e non un semplice 'stagista' come qualcuno lo aveva etichettato in estate. "Ma dietro il 4-0 dell’Inter al Como si nasconde dell’altro. Il 4-0 può essere letto come la grande rivincita di Cristian Chivu su Cesc Fabregas. La storia è nota. In estate, per sostituire Simone Inzaghi, l’Inter aveva corteggiato Fabregas e, dopo il gran rifiuto dello spagnolo, aveva “ripiegato” su Chivu. Ieri l’allenatore seconda scelta si è preso una rivincita gigantesca, perché questa vittoria è stata costruita da Chivu tra campo e scrivania, con ore di studio", sottolinea la Gazzetta dello Sport.