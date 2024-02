Frattesi 7 - Va dritto per dritto, sia in avanti sia all'indietro. Incursore nato, segna un gol e serve l'assist per il Lautaro-bis. Attaccante aggiunto.

Asllani 7 - La palla per il Lautaro 1 non è da tutti, la servono i centrocampisti di un livello serio. Non fa rimpiangere Calhanoglu e non c'è altro da aggiungere.

Sanchez 7,5 - Meraviglie assortite. Il 2-0 di Frattesi è figlio della sua testardaggine: "Lascia fare a me" è il messaggio per Bisseck. Poi innesca il 3-0 con un tocco da asso.

Lautaro 8 - Centouno gol in Serie A, 22 nell'attuale stagione con relativo titolo di capocannoniere. Lautaro centravanti universale, con l'"instinct killer" devastante.

