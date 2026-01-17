Gds – Udinese-Inter, pagelle: Lautaro e Pio, che intesa! Due insufficienze

Le pagelle della Gazzetta dello Sport su Udinese-Inter

Gianni Pampinella Redattore 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 22:16)

È Lautaro Martinez il migliore in campo di Udinese-Inter per la Gazzetta dello Sport. Il quotidiano premia l'attaccante nerazzurro con 7: "In avvio, abbuona la prima occasione all’Udinese, ma sulla seconda non perdona. Fa di Kristensen ciò che vuole e infila nell’angolo. E che dialoghi con Pio".

7 anche per Pio Esposito: "Quarto assist per Lautaro e tanti movimenti e giocate da centravanti-pivot: sponde e sportellate, contrasti virulenti con Kabasele. Il gol non è l’unica cosa che conta". 6,5 per Cristian Chivu: "Fa valere la superiorità in lungo e in largo. L’1-0 è un risultato al ribasso, data la supremazia. Ancora un finale in sofferenza, a difesa dell’unico gol".

Due le insufficienze, una per Bonny 5,5 ("Non si vede al tiro e quasi agli sgoccioli perde un corpo a corpo con Kristensen, che potrebbe costare caro perché avvia un contrattacco avversario"). L'altra per Bisseck 5,5 ("Pessima conclusione del contropiede azionato da una gran volée di Lautaro e poi la palla persa da cui la ripartenza del (non) fallo di Carlos su Davis. Imprecisioni pericolose".

(Gazzetta dello Sport)