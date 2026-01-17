Inter, Pio Esposito è la spalla perfetta: migliora chi gli gira intorno, i numeri

Il centravanti nerazzurro determinante con un assist nella vittoria dell'Inter in casa dell'Udinese

Gianni Pampinella Redattore 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 21:41)

Otto vittorie in nove partite. L'Inter continua la sua striscia positiva e in quella che era considerata una trasferta ad alto tasso di difficoltà, ha trovato tre punti fondamentali. A Udine i nerazzurri hanno offerto l'ennesima prestazione da squadra matura e grazie a un gol di Lautaro, servito da Pio Esposito, ha espugnato un campo storicamente ostico.

"La “Pi-La” accende la torcia che illumina la classifica. Lì davanti, in testa, già campione d’inverno, c’è l’Inter di Pio Esposito e Lautaro. Uno sforna l’assist e l’altro rifinisce dopo aver dribblato l’uomo. Il figliol prodigo di mister Chivu e il capocannoniere della Serie A con 11 gol. Tre glieli ha fatti fare proprio Pio, il ventenne che gioca di sponda e si inserisce. Quello che tocca pochi palloni, sgomita e si sbatte, ma che manda sempre in porta il suo capitano. La spalla perfetta", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Dietro il gol di Lautaro c’è un gran lavoro di Pio. Lo zoom è sul movimento: l’azzurro chiama la verticalizzazione di Zielinski con uno scattino sul primo palo, dritto verso la porta. Lautaro, un filo dietro, conosce Esposito e le sue giocate, quindi resta a rimorchio per inserirsi alle sue spalle. Ne esce una sponda di prima di Pio per l’arrivo del capitano, bravo a costruire il gol. Terzo assist della punta in A dopo quelli contro Pisa e Atalanta. Il quarto considerando anche la Champions. Con l’Udinese ha chiuso con 17 passaggi positivi su 25 palloni toccati. Tre falli subiti, quattro duelli vinti, tre sponde delle sue. Il lavoro di un centravanti che migliora anche chi gli gira intorno. Lautaro ringrazia".

