Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Lione, Bruno Genesio, tecnico del Lille, ha difeso così Jonathan David , a secco nella gara: "Non è solo David a essere mancato sotto porta, anche i giocatori subentrati non hanno fatto meglio.

Non possiamo certo puntare il dito contro un ragazzo che in diverse occasioni ci ha trascinato fuori da situazioni complicate. I cambi hanno inciso sull'andamento della partita, in un senso o nell'altro. Alcuni dei nuovi innesti non hanno fornito il contributo che ci aspettavamo. Se sono arrabbiato? Un po', sì".