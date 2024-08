Inizia oggi il campionato 2024/25 dell'Inter campione d'Italia in carica: ecco le formazioni ufficiali per il match d'esordio contro il Genoa

Inizia oggi il campionato 2024/25 dell'Inter campione d'Italia in carica. La squadra di Simone Inzaghi per la 1ª giornata di Serie A fa visita al Genoa di Alberto Gilardino. Solo de Vrij e Zielinski assenti per i rispettivi infortuni, ecco le scelte ufficiali dell'allenatore nerazzurro per il match, a conferma delle anticipazioni di FCIN1908.it.