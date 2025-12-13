"L’Inter senza pareggi, una squadra estrema da tutto o niente, non può fallire in casa del Genoa", scrive il CorSera

Non è un turno facile in campionato quello che attende l'Inter. I nerazzurri infatti saranno di scena a Marassi contro il Genoa di De Rossi che, da quando è arrivato, non ha ancora perso.

"L’Inter senza pareggi, una squadra estrema da tutto o niente, non può fallire in casa del Genoa. Marassi è uno stadio caldo e De Rossi non ha ancora perso, mettendo insieme 8 punti in quattro gare. Ma Chivu, che nella corsa al titolo paga dazio a Conte e Allegri sul piano dell’esperienza, certe partite di solito non le sbaglia. Rallenta, e parecchio, negli scontri diretti", spiega il Corriere della Sera.

"La sconfitta, immeritata, contro il Liverpool dovrebbe raddoppiare le energie per rilanciare la sfida. Perché dopo, in Supercoppa e in campionato, il livello si alzerà. E senza Dumfries, Calhanoglu e Acerbi tutto è più difficile. L’Inter ha già perso quattro volte in serie A: siamo al limite per chi vuole puntare allo scudetto", aggiunge poi il quotidiano.