Genoa-Juve, Rocchi: “Unico errore chiaro la mancata espulsione di Malinovskyi”

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, si è soffermato a DAZN sulla partita tra Juventus e Genoa (finita uno a uno) nella quale si sono scatenate le polemiche per un mancato rigore per braccio di Bani. L'ex direttore di gara ha spiegato a Open VAR: «Giornata migliore della scorsa. In questa, tranne qualche episodio, uno in particolare a Genova, è andata meglio. A proposito di quella partita, consideriamo errore solo la mancata espulsione di Malinovskyi, un errore chiaro».