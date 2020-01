Damiani: “Radu è un problema, non resta. Può tornare all’Inter. Nerazzurri su Kumbulla”

Oscar Damiani, intervenuto a Radio Anch’io Lo Sport, ha parlato di mercato e soprattutto del mercato dell’Inter: “Vidal sarebbe ideale per l’Inter, ha grande personalità, conosce il nostro campionato. Sarebbe un rinforzo ideale e importante per il nostro campionato. E’ difficile comprare a gennaio giocatori che cambino il volto di una squadra. L’unica che può acquistare qualcuno che faccia la differenza è l’Inter”.

Il caso Radu

“Nicola è stato chiaro, ha detto che non ci sarà dualismo, Perin parte titolare. Radu è stato il miglior giocatore del Genoa. Non può certo rimanere a fare il secondo a Perin, con tutto il rispetto per Perin che è bravissimo. Valuteremo in tre, con Inter e Genoa. Radu ha il diritto di potersi giocare la possibilità di essere il numero uno. Vedremo se ci saranno altre alternative, magari il ritorno all’Inter. E’ un problema, dobbiamo trovare una soluzione”.

Pogba

“Un ritorno alla Juve? Difficile, non tecnicamente ma sul piano contrattuale. Pogba guadagna più di 10 milioni netti all’anno, è una cifra altissima. La Juve è capace di acquistare grandi giocatori, non mi stupirei ma mi sembra difficile”

Inter su Kumbulla

“Lo segue Gianni Vitali, un ragazzo con cui collaboro. Kumbulla è straordinario, di grandissime prospettive. Già l’Inter si è interessata a lui, è un 2000 che può fare una grandissima carriera. E il Verona può solo migliorarlo. E’ sicuramente da big nel prossimo futuro”.