Negli studi di Sky Sport 24, Riccardo Gentile ha fatto alcune considerazioni sulla partita dell'Inter in Champions League contro il Bodo Glimt:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Gentile: “L’Inter dovrà gestire le difficoltà da grande squadra. Al ritorno sarà diverso”
ultimora
Gentile: “L’Inter dovrà gestire le difficoltà da grande squadra. Al ritorno sarà diverso”
Negli studi di Sky Sport 24, Riccardo Gentile ha fatto alcune considerazioni sulla partita dell'Inter in Champions League contro il Bodo Glimt
"Mourinho lo definì, quello del Bodo, un campo di plastica. Giocare lì è una cosa, ma al ritorno sarà un'altra".
"L'Inter dovrà gestire le difficoltà, che ci saranno, da grande squadra qual è, pensando che c'è sempre una partita di ritorno in cui cambierà il mondo, soprattutto per i giocatori del Bodo".
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA