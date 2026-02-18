FC Inter 1908
Gentile: "L'Inter dovrà gestire le difficoltà da grande squadra. Al ritorno sarà diverso"

Gentile: “L’Inter dovrà gestire le difficoltà da grande squadra. Al ritorno sarà diverso”

Negli studi di Sky Sport 24, Riccardo Gentile ha fatto alcune considerazioni sulla partita dell'Inter in Champions League contro il Bodo Glimt
Marco Macca
Negli studi di Sky Sport 24, Riccardo Gentile ha fatto alcune considerazioni sulla partita dell'Inter in Champions League contro il Bodo Glimt:

"Mourinho lo definì, quello del Bodo, un campo di plastica. Giocare lì è una cosa, ma al ritorno sarà un'altra".

"L'Inter dovrà gestire le difficoltà, che ci saranno, da grande squadra qual è, pensando che c'è sempre una partita di ritorno in cui cambierà il mondo, soprattutto per i giocatori del Bodo".

(Fonte: Sky Sport)

