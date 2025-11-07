ultimora
Gentile (Sky): “Scudetto? Nessuno spiccherà il volo. Conte? Strategia vecchia ma…”
Presente negli studi di Sky Sport, Riccardo Gentile ha affrontato un'analisi sulle squadre che lottano in questo momento per il vertice in Serie A. Qui le sue considerazioni:
"La Juventus parte ovviamente indietro rispetto ad altre squadre. Il Napoli ha vinto uno scudetto meritatamente, cementando poi qualcosa. Gli azzurri però hanno la Champions, così come l'Inter... Faccio fatica a credere ci sia una squadra in grado di spiccare il volo. C'è una classe media in Serie A che può dare fastidio. Conte? La sua è una strategia comunicativa che ha sempre pagato. La sua carriera parla chiaro: è sempre stato protagonista, molto spesso ha vinto usando questa strategia. E' una cosa che anche Mourinho utilizzava ai tempi dell'Inter, anche se sono anche un po' cambiati i tempi ed è un pochino vecchia".
