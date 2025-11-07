"La Juventus parte ovviamente indietro rispetto ad altre squadre. Il Napoli ha vinto uno scudetto meritatamente, cementando poi qualcosa. Gli azzurri però hanno la Champions, così come l'Inter... Faccio fatica a credere ci sia una squadra in grado di spiccare il volo. C'è una classe media in Serie A che può dare fastidio. Conte? La sua è una strategia comunicativa che ha sempre pagato. La sua carriera parla chiaro: è sempre stato protagonista, molto spesso ha vinto usando questa strategia. E' una cosa che anche Mourinho utilizzava ai tempi dell'Inter, anche se sono anche un po' cambiati i tempi ed è un pochino vecchia".