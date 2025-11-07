Il Managing Director Aivazoglou ha parlato al Football Business Forum del progetto del campionato che dovrebbe partire nell’ottobre 2027

Alessandro De Felice Redattore 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 22:14)

“Milano? Sicuramente vogliamo una squadra qui”. George Aivazoglou, Managing Director di Nba per l'Europa e il Medio Oriente, ha confermato al Football Business Forum organizzato dalla Gazzetta dello Sport in collaborazione con la SDA Bocconi di Milano la volontà di avere una franchigia nel capoluogo meneghino.

“Ci sono due grandi squadre di calcio, c’è una grande squadra di basket, l’Armani, quindi non c’è modo che possiamo dimenticare Milano quando pensiamo alle città che vogliamo nella nostra lega. Ci sono tante conversazioni in corso con l’ecosistema della città per capire come sarà il club e come sarà l’arena”.

Aivazoglou non si è sbilanciato sulle indiscrezioni emerse su conversazioni fatte con Milan e Inter:

“Non posso commentare sui colloqui in corso. Ma posso dire che avremo squadre di tre categorie. Uno, stiamo parlando con alcune squadre di basket già esistenti. Due, stiamo parlando con squadre di calcio che hanno un forte brand, e dunque una grande base di tifosi, ma non hanno una squadra di basket: molte delle conversazioni più interessanti che stiamo facendo anche in questo paese e in questa città sono di questo tipo. E ci sono realtà, in casi molto limitati, in cui partiremo da zero”.

Aivazoglou ha poi confermato che Nba Europe avrà "una formula semi-aperta di 16 squadre, 12 permanenti e le quattro per merito sportivo: una potrebbe essere la vincitrice della Basketball Champions League organizzata dalla Fiba, che è nostra partner, e gli altri tre posti potrebbero arrivare dalle vincitrici dei campionati nazionali".

Aivazoglou ha parlato delle 12 città in cui l'Nba sta pensando di avere una squadra permanente:

“Stiamo pensando a Londra e Manchester per il Regno Unito, Parigi e Lione per la Francia, Madrid e Barcellona per la Spagna, Milano e Roma per l'Italia, Berlino e Monaco per la Germania, più una ad Atene e una a Istanbul, per avere un equilibrio anche con valori come storia e tradizione”.

Aivazoglou ha parlato, infine, anche delle tempistiche: “Stiamo pensando di partire a ottobre 2027”.