Gestione San Siro, la Lega chiede le dimissioni del Sindaco di Milano Sala

"L'indagine esplorativa aperta dalla Procura di Milano sulla vendita di San Siro è l'ennesima conferma della gestione opaca e fallimentare del Comune su un tema così cruciale per la città". Lo spiega in una nota Alessandro Verri, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Milano, secondo cui "Sala e la sua amministrazione non sono in grado di gestire un bene pubblico di questa importanza con trasparenza e competenza".