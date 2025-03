Le ultime novità sullo stadio sono arrivate in settimana: Inter e Milan hanno inviato al Comune il documento di fattibilità e la Giunta ha approvato la delibera con le linee di indirizzo per gli step successivi, ossia l'avviso pubblico per altre eventuali manifestazioni di interesse, da parte di altri soggetti, per l'acquisto. E le cifre? Si parla di 124 mln per l'area più altri 72.980.000 per l'impianto, mentre il costo della rimozione delle macerie e le bonifiche dell'area (80 mln) sono a carico del Comune.