Giaccherini: “Bastoni ha fatto la furbata, a me Chiellini ha insegnato la correttezza in campo”

"Mi voglio sbilanciare: questa è la miglior Juve di quest'anno, ha giocato un primo tempo strepitoso, poi l'episodio ha condizionato la gara in maniera clamorosa. Ha creato palle gol, è venuto fuori lo spirito, sto rivedendo la Juve di quando c'ero io, con quella mentalità, grandissimo merito è di Spalletti.

Per l'Inter è quasi scudetto, aspetterei Milan-Como, se il Milan non vince, allora è la partita scudetto, vinta nel finale, con sofferenza, ma dipenderà tanto dal Milan. Mi ha infastidito anche l'esultanza di Bastoni, devi avere anche un po' la lucidità... Lui ha fatto la furbata, parliamoci chiaro: capisco che giochi per l'Inter, è una partita tesa e tirata. Ho avuto la fortuna di giocare con Chiellini e mi ha insegnato la correttezza in campo anche se non si è mai risparmiato in campo"