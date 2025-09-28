Al termine di Cagliari-Inter , dagli studi di Dazn, Emanuele Giaccherini ha analizzato la vittoria dei nerazzurri. "Mi è piaciuta tanto, l'unico difetto è non aver chiuso prima la partita. L'Inter ha fatto una grandissima prestazione. Lautaro? Può arrivare al secondo posto nella storia dei marcatori dell'Inter, Meazza mi sembra abbastanza lontano anche per un campionissimo come Lautaro".

"Contro la Juve mi è piaciuta tantissimo l'Inter, non mi faccio condizionare dal risultato. L'unica partita in cui l'Inter non ha giocato la sua miglior partita è con l'Udinese. All'inizio di questa stagione tutti avevano il fucile puntato sull'Inter perché tutti l'aspettavano al varco, c'era stato un po' di malumore nello spogliatoio. Io credo che l'identità è abbastanza chiara, vedo tante cose dell'Inter di Inzaghi, ma ne vedo tante evolute".