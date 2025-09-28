"Re di Roma, Campione del Mondo. Hai esteso i confini del calcio, rendendo semplice l'impossibile. Hai preso il pallone, restituendolo alla gente - la tua gente, perché sei sempre stato il ragazzo del popolo - sotto forma di stupore e magìa".
Infantino su Totti: “Re di Roma e campione del mondo, hai reso semplice l’impossibile”
Anche il presidente dalla Fifa, Gianni Infantino, festeggia Francesco Totti su Instagram bel giorno del suo 49esimo compleanno.
"Hai vissuto e giocato nel nome e per conto della fantasia - ha aggiunto Infantino - Oggi porti la tua classe nella squadra delle Legends FIFA.
Buon compleanno Francesco Totti, numero 10 in ogni tuo pensiero, vincitore della Coppa del Mondo nel 2006 con l'Italia. Fra le tue frasi iconiche: 'Mo je faccio er cucchiaio'. E allora: mo te faccio gli auguri!".
