“Qualcuno si è incazzato perché pensava di giocare”: ecco di chi parlava Chivu in conferenza

Cristian Chivu ha abolito la parola turnover. Il tecnico nerazzurro non gradisce la suddivisione in titolari e riserve
Cristian Chivu ha abolito la parola turnover. Il tecnico nerazzurro non gradisce la suddivisione in titolari e riserve, ha parlato espressamente di un gruppo di 22 giocatori che sono tranquillamente in grado di giocare ogni partita.

Ma è chiaro che alcune scelte delle ultime settimane hanno sovvertito una gerarchia che sembrava intoccabile.

«Qualcuno si è incazzato perché pensava di giocare...» ha chiosato l’allenatore dopo la partita con il Kairat parlando delle rotazioni che stanno coinvolgendo tutti. A chi si riferiva il tecnico nerazzurro? Secondo il Corriere della Sera, il riferimento era a Francesco Acerbi, scivolato indietro nelle gerarchie in difesa ma che oggi, contro la Lazio, dovrebbe riavere il suo posto tra i titolari. Dovrebbe essere proprio Acerbi a giocare con Akanji e Bastoni.

