Giaccherini: “Rivedo me in Barella. Questa Italia può arrivare fino in fondo”

Nel corso di un'intervista a Libero, Emanuele Giaccherini si è detto convinto che l'Italia di Roberto Mancini possa arrivare fino in fondo

Nel corso di un'intervista concessa a Libero, Emanuele Giaccherini si è detto convinto che l'Italia di Roberto Mancini possa arrivare fino in fondo all'Europeo che sta per iniziare:

"Possiamo arrivare fino in fondo. Abbiamo tutte le carte in regola per vincere l’Europeo, ne sono convinto. Negli ultimi due anni siamo imbattuti e abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Bravissimo il ct Mancini a creare il giusto mix tra giovani talenti come Barella e Locatelli e il gruppo storico dei Bonucci e Chiellini. Mi stupisce soprattutto la grande capacità di esprimere il gioco palla a terra, in mezzo e sulla trequarti c’è tanta qualità e una tecnica elevatissima con Insigne, Jorginho, Verratti e Barella".