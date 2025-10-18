"L'Inter è una macchina da gol. Questa è una vittoria da grande squadra, ha quell'obiettivo e voleva tornare a essere in vetta. E' ancora la squadra più forte come rosa. La Roma esaspera il baricentro basso, ha l'attrazione di andare a recuperare palla alta e l'Inter ha sfruttato tutto questo. Bonny ha fatto un ottimo movimento da attaccante vero".

"Bonny ed Esposito stanno facendo benissimo, non è semplicissimo sostituire Thuram e Lautaro. Tanto è vero che oggi Lautaro è uscito al 60'. Chivu è stato molto bravo in questo, i numeri gli stanno dando ragione. Oltre alla comunicazione, in cui è bravissimo, credo che la sua forza più grande sia la trasparenza, la credibilità verso il gruppo, il saper farsi voler bene dai suoi giocatori, sembra quasi uno di loro".