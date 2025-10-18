FC Inter 1908
Hernanes: "Vittoria Inter, meno male per tre motivi: e uno è che è meglio che la Roma perda!"

Hernanes: “Vittoria Inter, meno male per tre motivi: e uno è che è meglio che la Roma perda!”

Hernanes, ex calciatore, intervenuto negli studi di DAZN, ha commentato così la vittoria dell'Inter sul campo della Roma
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Hernanes, ex calciatore, intervenuto negli studi di DAZN, ha commentato così la vittoria dell'Inter sul campo della Roma: "Nel primo tempo sembravano due livelli diversi: l'Inter aveva in mano il gioco e la Roma non riusciva ad attaccare.

Sembravano timidi: poi nel secondo tempo hanno cambiato e si è vista una Roma interessante. L'Inter è il miglior attacco e ha giocato anche in difesa: meno male che ha vinto l'Inter perché mi piace il calcio offensivo, un passato lì e poi è meglio che la Roma perda (ride, ndr)".

