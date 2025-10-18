Hernanes, ex calciatore, intervenuto negli studi di DAZN, ha commentato così la vittoria dell'Inter sul campo della Roma: "Nel primo tempo sembravano due livelli diversi: l'Inter aveva in mano il gioco e la Roma non riusciva ad attaccare.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Hernanes: “Vittoria Inter, meno male per tre motivi: e uno è che è meglio che la Roma perda!”
ultimora
Hernanes: “Vittoria Inter, meno male per tre motivi: e uno è che è meglio che la Roma perda!”
Hernanes, ex calciatore, intervenuto negli studi di DAZN, ha commentato così la vittoria dell'Inter sul campo della Roma
Sembravano timidi: poi nel secondo tempo hanno cambiato e si è vista una Roma interessante. L'Inter è il miglior attacco e ha giocato anche in difesa: meno male che ha vinto l'Inter perché mi piace il calcio offensivo, un passato lì e poi è meglio che la Roma perda (ride, ndr)".
© RIPRODUZIONE RISERVATA