L'Inter ottiene una larga vittoria a Reggio Emilia contro il Sassuolo e vola momentaneamente a +8 sul Milan. Queste le considerazioni di Emanuele Giaccherini:
Giaccherini: “Scudetto? Al 75% Inter. Dimarco? Ha piedi da Ilicic. Con Inzaghi…”
"L'Inter ha fatto il suo dovere. Era una partita complicata, il Sassuolo ha giocato a viso aperto, l'Inter è fortunata a non prendere gol, ma poi è stata brava a chiuderla. L'ultimo step di questa Inter sarà battere le grandi, ma se guardiamo i numeri... L'ampiezza della rosa è importante. Ho avuto la sensazione che gli attaccanti volessero far segnare anche gli altri. Non c'è egoismo, volevano condividere la gioia con tutti. Luis Henrique? Esteticamente ha fatto il gol più bello del pomeriggio. E' stato criticato ma sta crescendo".
"Al 75% per lo scudetto dico Inter: sta solo ai nerazzurri non perderlo. Verranno impegni importanti, ma il segnale di oggi è importante. Dimarco? Per me ha fatto un esame di coscienza e ha capito quello che può dare. Il cambio di allenatore ha favorito la crescita repentina. Prima veniva sempre sostituito, ora è insostituibile. Ha i piedi da trequartista, non è così distante da Ilicic. Per me la giocata migliore è stata il ripiegamento difensivo sullo 0-0 su Koné".
(Fonte: DAZN)
