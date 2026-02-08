"L'Inter ha fatto il suo dovere. Era una partita complicata, il Sassuolo ha giocato a viso aperto, l'Inter è fortunata a non prendere gol, ma poi è stata brava a chiuderla. L'ultimo step di questa Inter sarà battere le grandi, ma se guardiamo i numeri... L'ampiezza della rosa è importante. Ho avuto la sensazione che gli attaccanti volessero far segnare anche gli altri. Non c'è egoismo, volevano condividere la gioia con tutti. Luis Henrique? Esteticamente ha fatto il gol più bello del pomeriggio. E' stato criticato ma sta crescendo".