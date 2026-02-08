Lautaro, contro il Sassuolo arriva il record atteso e condiviso con Bonimba

Il capitano ha segnato la rete dello zero a tre nella gara di Reggio Emilia ed è terzo nella classifica dei marcatori nerazzurri di tutti i tempi

Come Bonimba . Era atteso il 171esimo gol di Lautaro Martinez con la maglia dell'Inter ed è arrivato nella gara contro il Sassuolo. Con la rete del tre a zero segnata a Reggio Emilia, il calciatore nerazzurro sale al terzo posto nella classifica dei migliori marcatori nerazzurri di tutti i tempi.

Divide il terzo scalino del podio con Roberto Boninsegna, notissimo ex attaccante nerazzurro, tra i più amati della storia interista. Ha segnato 171 gol in 281 partite ufficiali.

Lautaro ha segnato il suo 171esimo gol in maglia nerazzurra alla 368 presenza in maglia interista. Lautaro è anche il miglior marcatore straniero e miglior goleador in Champions League nella storia del Club. Al secondo posto della classifica dei marcatori interisti c'è Altobelli: 209 le reti segnate da Spillo in 466 presenze. Al primo posto, lontanissimo, Meazza 408 presenze con l'Inter con 284 gol.