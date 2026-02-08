FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Lautaro, contro il Sassuolo arriva il record atteso e condiviso con Bonimba

ultimora

Lautaro, contro il Sassuolo arriva il record atteso e condiviso con Bonimba

Lautaro, contro il Sassuolo arriva il record atteso e condiviso con Bonimba - immagine 1
Il capitano ha segnato la rete dello zero a tre nella gara di Reggio Emilia ed è terzo nella classifica dei marcatori nerazzurri di tutti i tempi
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Come Bonimba. Era atteso il 171esimo gol di Lautaro Martinez con la maglia dell'Intered è arrivato nella gara contro il Sassuolo. Con la rete del tre a zero segnata a Reggio Emilia, il calciatore nerazzurro sale al terzo posto nella classifica dei migliori marcatori nerazzurri di tutti i tempi.

Lautaro, contro il Sassuolo arriva il record atteso e condiviso con Bonimba- immagine 2
Getty Images

Divide il terzo scalino del podio con Roberto Boninsegna, notissimo ex attaccante nerazzurro, tra i più amati della storia interista. Ha segnato 171 gol in 281 partite ufficiali.

Lautaro ha segnato il suo 171esimo gol in maglia nerazzurra alla 368 presenza in maglia interista. Lautaro è anche il miglior marcatore straniero e miglior goleador in Champions League nella storia del Club. Al secondo posto della classifica dei marcatori interisti c'è Altobelli: 209 le reti segnate da Spillo in 466 presenze. Al primo posto, lontanissimo, Meazza 408 presenze con l'Inter con 284 gol.

 

Leggi anche
Momento clamoroso per Dimarco, altri 3 assist: sono 10 in Serie A, è record! E nelle ultime 8…
Giaccherini: “Inter, partita delicata ma grande opportunità. Chivu fa bene a…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA