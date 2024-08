"Retegui? E' normale che dal punto di vista tecnico in questo momento non possa essere felice, ma è stata talmente veloce, immediata e inaspettata anche per la società. Non entro nei particolari dei bilanci della società, parlo di quello che è sotto il mio controllo, il campo e i giocatori che ho a disposizione". Così Alberto Gilardino alla vigilia dell'esordio in Coppa Italia domani sera contro la Reggiana nel giorno dell'addio di Mateo Retegui, passato all'Atalanta.