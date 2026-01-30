Alla vigilia della gara contro il Sassuolo, Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico del Pisa è tornato anche sulla pesante sconfitta contro l'Inter. "Domani dobbiamo riprendere a noi stessi e ai nostri tifosi, è la base dopo la partita contro l’Inter. La “non cessione” di Tramoni è stata una sua volontà e una mia volontà. Gli ho ribadito nuovamente la mia fiducia, sia che gioca titolare che dalla panchina è fondamentale per noi. Domani mancheranno i soliti lungodegenti più Semper. Moreo e Meister si sono allenati con la squadra negli ultimi giorni e stanno bene".