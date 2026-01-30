Alla vigilia della gara contro il Sassuolo, Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico del Pisa è tornato anche sulla pesante sconfitta contro l'Inter. "Domani dobbiamo riprendere a noi stessi e ai nostri tifosi, è la base dopo la partita contro l’Inter. La “non cessione” di Tramoni è stata una sua volontà e una mia volontà. Gli ho ribadito nuovamente la mia fiducia, sia che gioca titolare che dalla panchina è fondamentale per noi. Domani mancheranno i soliti lungodegenti più Semper. Moreo e Meister si sono allenati con la squadra negli ultimi giorni e stanno bene".
Gilardino: “La mia strigliata dopo l’Inter è stata positiva, ho dato un scossa. La base…”
Il tecnico del Pisa è tornato anche sulla pesante sconfitta contro l'Inter nella conferenza stampa che precede la gara col Sassuolo
"L’equilibro è molto importante per noi, dobbiamo essere corti con le linee. Il Sassuolo ha giocatori singoli che fanno la differenza. Ci vuole lucidità in ogni situazione. La mia strigliata dopo Milano penso sia stata significativa e positiva: ho dato un scossa. In questi giorni di fine mercato faremo anche altre valutazione su qualche potenziale acquisto".
"La Coppa d’Africa ha penalizzato Akinsanmiro a livello fisico. Adesso deve stare tranquillo e ritrovare la migliore condizione. Domani ballottaggio Bozhinov-Coppola, deciderò nelle prossime ore. Anche domani avremo i nostri tifosi al nostro fianco: serve una partita da vero Pisa per tutto l’ambiente".
(vtrend.it)
