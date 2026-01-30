In Olanda – Perisic, ecco perché il PSV fa muro. Per un club come l’Inter…

Il club olandese continua a fare muro e a bloccare la partenza del croato

Gianni Pampinella Redattore 30 gennaio 2026 (modifica il 30 gennaio 2026 | 19:02)

L'Inter sta provando da giorni a riportare a Milano Ivan Perisic. Operazione non semplice perché il PSV ha eretto un muro difficile da abbattere. In Olanda spiegano perché la posizione del club è così netta.

"Per il PSV è prezioso ora. Per i potenziali acquirenti, rappresenta principalmente una soluzione a breve termine. Questa differenza di prospettiva spiega perché il club di Eindhoven stia adottando una posizione dura e perché un trasferimento, nonostante il concreto interesse dell'Inter, sembri improbabile. I club preferiscono investire in giocatori intorno ai venticinque anni, con margini di crescita e di rivendita. Anche se un giocatore offre un valore immediato a livello sportivo, l'età è un fattore significativo nel determinarne il prezzo. Perisic non fa eccezione. Il suo prestigio, la sua esperienza e il suo curriculum sono ben noti. Ma per un club come l'Inter, non è un investimento, bensì una soluzione temporanea. Questo si traduce in cautela al tavolo delle trattative. Un prezzo di trasferimento significativo è improbabile. Per il PSV, la stessa età ha l'effetto opposto".

"Il club sa che Perisic non è un giocatore che durerà per anni, ma lo vede come qualcuno che può fare la differenza in questa stagione. Il PSV non guarda alle vendite, ma alla continuità. Il fatto che il PSV sia riluttante a cedere Perisic la dice lunga sulla situazione attuale del club. La rosa è ridotta, gli infortuni sono numerosi e le opzioni offensive limitate. In una situazione del genere, un giocatore esperto diventa ancora più cruciale. Vendere non significa rinunciare solo alla qualità, ma anche alla stabilità".

"E quella stabilità è difficile da sostituire, soprattutto a questo punto della sessione di mercato. Il croato porta con sé esperienza nelle partite importanti, compostezza nelle fasi decisive e flessibilità all'interno del sistema. Queste qualità sono difficili da trovare nel mercato e sono molto apprezzate internamente. Questo spiega perché il PSV sia disposto a negoziare solo in caso di un'offerta eccezionale. Non perché il club ritenga Perisic insostituibile a lungo termine, ma perché il danno derivante dalla sua partenza potrebbe superare il guadagno economico".

"Finché le cose resteranno così, è logico che le conversazioni non vadano oltre il contatto esplorativo. Una scelta che dice qualcosa sul PSV. Dimostra che attualmente gli obiettivi sportivi superano i ricavi derivanti dai trasferimenti. Al momento, il PSV sembra aver preso una decisione chiara. Il paradosso rimane Ivan Perisic è diviso tra due realtà. Per il PSV, è un giocatore chiave difficile da ignorare. Per il mercato, è un veterano esperto con prospettive limitate".

(voetbalflitsen.nl)