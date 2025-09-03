Intervenuto nella trasmissione “Radiogoal”, in onda su Kiss Kiss Napoli, Massimo Giletti ha parlato della lotta scudetto. "Vedo Inter e Napoli ancora su pianeti diversi rispetto alle altre, perché la loro consapevolezza è sicuramente solida e difficile da raggiungere. Comolli per la Juventus è stato un gigante, ha costruito un’ottima squadra. Ma anche l’anno scorso era stata costruita una buona squadra che poi non è riuscita a vincere. Conte riesce a vincere i campionati con gente come Matri e Giaccherini, riesce a tirare fuori dai calciatori qualcosa in più".