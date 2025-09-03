FC Inter 1908
Giletti: “Inter e Napoli su pianeti diversi rispetto alle altre, ecco perché. In Champions…”

Intervenuto nella trasmissione “Radiogoal”, in onda su Kiss Kiss Napoli, il conduttore ha parlato della lotta scudetto
Intervenuto nella trasmissione “Radiogoal”, in onda su Kiss Kiss Napoli, Massimo Giletti ha parlato della lotta scudetto. "Vedo Inter e Napoli ancora su pianeti diversi rispetto alle altre, perché la loro consapevolezza è sicuramente solida e difficile da raggiungere. Comolli per la Juventus è stato un gigante, ha costruito un’ottima squadra. Ma anche l’anno scorso era stata costruita una buona squadra che poi non è riuscita a vincere. Conte riesce a vincere i campionati con gente come Matri e Giaccherini, riesce a tirare fuori dai calciatori qualcosa in più".

"A Napoli ha imposto a De Laurentiis un modo diverso di investire, fatto di acquisti importanti tracciando una rotta chiara sul futuro che deve percorrere questo club. Le italiane in Champions League possono fare bene, il Napoli è una mina vagante. Ha una forza in più che deriva dal pubblico del “Maradona” oltre che da calciatori abituati a fare bene anche in coppa. Anche l’Inter può fare tanta strada ma dovranno avere ancora voglia di fare la differenza. La Juventus dobbiamo metterla alla prova e vedere come reagirà nelle partite importanti”.

