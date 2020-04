Giordano: “Mertens top player. Icardi non sa inventarsi i gol. Lautaro? Rinnovo sembrava fatto, ora…”

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso della trasmissione ‘Maracanà‘, Bruno Giordano ha parlato del futuro di Mertens: “Ci punterei ancora. È un giocatore integro, che sa giocare in più posizioni d’attacco. È un grande attaccante, ha fatto la storia del Napoli, un top player. Le grandi squadre, se vogliono vincere nell’immediato, devono prendere giocatori così. Lo dicevo anche con l’Inter per Lautaro. Mertens è determinante nelle partite chiave. Due mesi fa sembrava tutto fatto per il rinnovo, ora non so cosa sia successo“.

L’ex calciatore e ora tecnico ha commentato le dichiarazioni di Trezeguet, che ha detto di preferire Icardi a Milik: “Si rivede in lui, che è uomo d’area di rigore. Diventi un grande giocatore se hai sia la finalizzazione che il gioco di squadra. E la Juve ha le possibilità per arrivare ad un giocatore del genere. Icardi deve avere una squadra che lo supporta, lui non sa inventarsi i gol come altri“.