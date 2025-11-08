FC Inter 1908
Giordano: “Ecco il paradosso sull’Inter. E sono sicuro che Chivu dopo il Kairat…”

"Vincere a San Siro è una prodezza. La Lazio ha dimostrato che a livello difensivo sta molto bene", aggiunge Bruno Giordano
Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, l'ex attaccante Bruno Giordano ha parlato così Inter-Lazio, match in programma domani a San Siro:

"Da Guendouzi e dai più bravi ci aspettiamo che siano trainanti. Lui deve dare un segnale, tornare quello che è stato nei tre anni precedenti e che ancora non è riuscito ad essere in questa prima parte di stagione.

"Romagnoli è un giocatore esperto, se non c'è lesione per me può giocare. Una contrattura in pochi giorni può passare, poi molto dipende dalle sensazioni del calciatore. Lui sa come si gestiscono queste situazioni e farà la scelta migliore"

"Chivu dopo la partita di Champions avrà invitato la squadra a non abbassare la testa, quindi saranno concentrati e attenti contro la Lazio. Se avessero vinto 5-0 probabilmente sarebbe stato meglio"

"Vincere a San Siro è una prodezza. La Lazio ha dimostrato che a livello difensivo sta molto bene, ma deve essere pungente in quelle occasioni che si presenteranno e che dovrà crearsi per bravura"

