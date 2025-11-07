Sull'esultanza di Lautaro e sul periodo del capitano dell'Inter hanno discusso i giornalista al tavolo di L'ascia raddoppia

Andrea Della Sala Redattore 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 19:12)

Sull'esultanza di Lautaro e sul periodo del capitano dell'Inter hanno discusso i giornalista al tavolo di L'ascia raddoppia:

Pastore: "Esultanza esagerata di Lautaro? Qualcosa c'è, se il suo allenatore parla così qualcosa c'è. Per me è molto semplice, veniamo da anni in cui l'Inter era letteralmente aggrappata a Lautaro. Si è guadagnato il diritto di fare il capitano. Prendiamo le ultime partite: Sucic, Zielinski... cambia sempre il protagonista, l'uomo copertina. Pio, Bonny, Thuram... Non è più centrale, sente anche la competizione con Alvarez per l'Argentina. È un giocatore tempestuoso, non segnava dal 4 ottobre. Ha avuto questi periodi nella sua carriera, penso che Chivu sappia gestire benissimo la situazione, penso che lo vedremo titolare quasi sempre, sicuro giocherà Lazio e Milan. Malumore legato al mestiere".

Biasin: "Si è anche un po rotto le scatole di finire sulle copertine dopo due tre partite dove non fa gol. Ma in realtà aveva segnato in Champions".

Siani: "A 28 anni puoi anche capire che è parte del gioco"

Pastore: "Si vede non più fondamentale nell'Inter, come non lo è nessuno

Biasin: "In tanti hanno sbagliato atteggiamento col Kairat, lui non sbaglia mai atteggiamento. Magari prende 5 in pagella, ma l'atteggiamento non lo sbaglia mai.

Marinozzi: "Non so se è più credibile Chivu che si arrabbia dopo un successo, dimostra che è il punto da risolvere e allora è anche più ascoltato dai suoi.

Siani: "Esultanza eccessiva nata da un peso eccessivo che si è creato da solo".

Biasin: "Su quello non lo cambierai mai. Top 5 dei marcatori Inter e Argentina. Non posso insegnargli io cosa deve fare, a me va benissimo quel giocatore. Per me rimane ancora adesso il giocatore più forte della Serie A con Nico Pazi, Yildiz, Modric... Non riesco a discuterlo.

Marinozzi: "D'accordo con Fabrizio, questo è Lautaro. Prendere o lasciare, quasi sempre è prendere. Spesso può sembrare eccessivo l'atteggiamento, ma forse ne aveva 10 a fianco un po' moscetti. Esultanza bel messaggio ai compagni. Si carica troppe responsabilità, ma per me è un piccolo neo.

Biasin: "Fa casino pubblico in estate dopo il Mondiale, è l'atteggiamento di uno che dice mi avete dato la fascia di capitano e io lo faccio sempre"