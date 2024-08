"Il rumore è quello del flop, inequivocabile. Acuito dall’accenno di rissa finale, con Acerbi protagonista, sintomo di nervosismo e delusione. Inzaghi sa che quest’anno non sarà semplice come l’anno scorso e non perde occasione per dirlo. Eppure nemmeno lui credeva che l’esordio da campione d’Italia contro un Genoa ormai senza Gudmundsson, Retegui eMartinez (e peraltro ancora senza Pinamonti) potesse rivelarsi tanto difficile".