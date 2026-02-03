Al termine della sessione di mercato, il Giornale ha assegnato i voti alle squadre. Per l'Inter sufficienza risicata, 6-. "Considerato che l’Inter ha a disposizione la migliore rosa della Serie A, aspettarsi fuochi d’artificio nel mercato invernale sarebbe stato chiedere troppo. I colpi effettuati da Piero Ausilio sono pochi e non sono certo in grado di scaldare i cuori dei tifosi ma, visti in prospettiva, sono testimonianza di un progetto a lungo termine".