FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Giornale – Ecco il giudizio al mercato dell’Inter: cosa fa precipitare il voto. Aspettarsi…

ultimora

Giornale – Ecco il giudizio al mercato dell’Inter: cosa fa precipitare il voto. Aspettarsi…

Inter Chivu
Il Giornale analizza il mercato di gennaio dell'Inter che ha chiuso con due colpi in prospettiva: Jakirovic e Massolin
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Al termine della sessione di mercato, il Giornale ha assegnato i voti alle squadre. Per l'Inter sufficienza risicata, 6-. "Considerato che l’Inter ha a disposizione la migliore rosa della Serie A, aspettarsi fuochi d’artificio nel mercato invernale sarebbe stato chiedere troppo. I colpi effettuati da Piero Ausilio sono pochi e non sono certo in grado di scaldare i cuori dei tifosi ma, visti in prospettiva, sono testimonianza di un progetto a lungo termine".

Giornale – Ecco il giudizio al mercato dell’Inter: cosa fa precipitare il voto. Aspettarsi…- immagine 2
Foto inter.it

"Sia Jakirovic che Massolin sono giocatori poco conosciuti al grande pubblico ma dei quali si parla molto bene da tempo, tanto che l’Inter ha concesso al classe 2002 di rimanere a Modena fino a giugno pur di non farlo andare al Bologna. Il giovanissimo difensore croato è invece disponibile da subito ed ha fatto vedere cose eccellenti alla Dinamo Zagabria: colpo davvero interessante, specialmente se dovesse confermarsi anche in un campionato ostico come quello italiano".

Giornale – Ecco il giudizio al mercato dell’Inter: cosa fa precipitare il voto. Aspettarsi…- immagine 3

"A far precipitare il voto per la Beneamata è, però, l’impossibilità di fornire a Chivu un’alternativa sulla fascia destra all’incostante Luis Henrique. Naufragate le trattative per Perisic, Diaby o i vari piani B, l’Inter non ha risolto il suo problema più grave. Bene, non benissimo".

(Il Giornale)

Leggi anche
Trevisani: “Conte? Non puoi fare battaglie solo quando perdi! All’Inter dicevi...
Ts – Spettro porte chiuse su Inter-Juve: ma non è l’ipotesi più probabile. Nessun...

© RIPRODUZIONE RISERVATA