Al termine della sessione di mercato, il Giornale ha assegnato i voti alle squadre. Per l'Inter sufficienza risicata, 6-. "Considerato che l’Inter ha a disposizione la migliore rosa della Serie A, aspettarsi fuochi d’artificio nel mercato invernale sarebbe stato chiedere troppo. I colpi effettuati da Piero Ausilio sono pochi e non sono certo in grado di scaldare i cuori dei tifosi ma, visti in prospettiva, sono testimonianza di un progetto a lungo termine".
ultimora
Giornale – Ecco il giudizio al mercato dell’Inter: cosa fa precipitare il voto. Aspettarsi…
"Sia Jakirovic che Massolin sono giocatori poco conosciuti al grande pubblico ma dei quali si parla molto bene da tempo, tanto che l’Inter ha concesso al classe 2002 di rimanere a Modena fino a giugno pur di non farlo andare al Bologna. Il giovanissimo difensore croato è invece disponibile da subito ed ha fatto vedere cose eccellenti alla Dinamo Zagabria: colpo davvero interessante, specialmente se dovesse confermarsi anche in un campionato ostico come quello italiano".
"A far precipitare il voto per la Beneamata è, però, l’impossibilità di fornire a Chivu un’alternativa sulla fascia destra all’incostante Luis Henrique. Naufragate le trattative per Perisic, Diaby o i vari piani B, l’Inter non ha risolto il suo problema più grave. Bene, non benissimo".
(Il Giornale)
© RIPRODUZIONE RISERVATA