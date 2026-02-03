Riccardo Trevisani , giornalista, intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, ha commentato così le recenti lamentele di Antonio Conte sulle troppe partite in calendario: "Io sono completamente d'accordo con Conte su una cosa: qualcosa bisognerà fare per evitare le 75 partite stagionali e per snellire i calendari o allinearli o mettere le nazionali in un certo periodo. Ma nessuno nel mondo del calcio sembra abbia intenzione di farlo. Dov'è che non sono d'accordo con Conte? Nel fatto che lui sto discorso lo faccia oggi, quando è uscito dalla Champions League, quando ha perso Di Lorenzo, quando per il campionato non sta lottando eccetera eccetera.

Siccome la prima volta che ha fatto il discorso su "questo non è calcio" era Galatasaray-Juve ed era uscito col gol di Sneijder ed era uscito giocando su un campo di patate pieno di neve, di fango, non può arrivare la battaglia solo quando perdi: o le battaglie le fai sempre o non le fai mai, e preferisco che se le fai non siano per giustificare il tuo fallimento. Se lo fai per questo, mi piace molto meno. Io sono d'accordissimo sul concetto generale, ma non mi piace la tempistica: perché l'anno scorso quando c'erano gli altri che facevano tante partite, diceva "avete voluto la bicicletta e mo' pedalate". Eh, mo' pedali te, senza sellino però perché stai scomodo, si fanno male tutti e sta andando male perché sei fuori dalle coppe e vai alle giustificazioni.