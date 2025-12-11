Nei suoi primi mesi al Bruges, il centrocampista ha dimostrato di avere già le carte in regola per giocare in un top club

Gianni Pampinella Redattore 11 dicembre 2025 (modifica il 11 dicembre 2025 | 12:46)

Nei suoi primi mesi al Bruges, Aleksandar Stankovic ha dimostrato di avere già le carte in regola per giocare in un top club. Anche contro l'Arsenal, nonostante la sconfitta, il centrocampista è stato uno dei migliori in campo dei suoi. In Belgio esaltano il serbo e bacchettano il Bruges per aver fatto inserire all'Inter una clausola di recompra.

"Lo staff dell'Arsenal deve aver pensato questo: "Non si adatta allo stile del club, ma non sarebbe fuori posto in un altro grande club". Aleksandar Stankovic gioca in un campionato diverso dai suoi compagni di squadra. Ha il fisico e le gambe per una competizione più prestigiosa. Ha anche la grinta, perché ha giocato contro l'Arsenal come se fosse una partita come tante altre.

Con grande fiducia. Il serbo sta semplicemente confermando la valutazione iniziale del suo talento. Gli bastava lasciare l'Inter per affermarsi e giocare con regolarità", sottolinea il giornalista Romain Van der Pluym.

"L'Inter ha fatto bene a essere dura nei negoziati quando ha ceduto il centrocampista. Il Club Brugge non ha avuto altra scelta che includere una clausola di riacquisto nel suo contratto. L'Inter può pagare 23 milioni di euro la prossima estate per riaverlo. La plusvalenza di oltre 13 milioni che il Club realizzerebbe in un anno potrebbe sembrare eccezionale, ma Stankovic ha un valore potenziale più vicino a quello di Ardon Jashari (passato al Milan per 38 milioni) che a quello della sua clausola di riscatto".

