"Nel segno del nove, ancora una volta. Non siamo la Norvegia, che a Israele quattro giorni fa ne aveva infilati cinque. Ma se un anno fa, con Spalletti e in Nations League, ne segnammo quattro, ieri ci siamo fermati a tre (con la zuccata finale di Mancini, dopo la terza doppietta in azzurro del Chapita emigrato in Arabia)".