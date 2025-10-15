Il Giornale oggi in edicola analizza la vittoria dell'Italia di Gattuso contro Israele, nella notte che mette il timbro sulla qualificazione degli azzurri ai playoff Mondiali. Scrive il quotidiano:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Italia, mai nessuno come Gattuso per media reti nelle prime quattro. E Ringhio raggiunge Conte
ultimora
Italia, mai nessuno come Gattuso per media reti nelle prime quattro. E Ringhio raggiunge Conte
Il Giornale oggi in edicola analizza la vittoria dell'Italia di Gattuso contro Israele, nella notte che mette il timbro sulla qualificazione degli azzurri ai playoff
"Nel segno del nove, ancora una volta. Non siamo la Norvegia, che a Israele quattro giorni fa ne aveva infilati cinque. Ma se un anno fa, con Spalletti e in Nations League, ne segnammo quattro, ieri ci siamo fermati a tre (con la zuccata finale di Mancini, dopo la terza doppietta in azzurro del Chapita emigrato in Arabia)".
"È la media di reti del nostro nuovo Ct, mai nessuno come lui. E con la matematica ora dalla sua, Gattuso - quarta vittoria su 4 nelle prime gare come i predecessori Fabbri, Vicini e Conte - va al sodo, analizzerà le difficoltà della serata e inizierà a preparare quel percorso che fra 162 giorni lo porterà ad affrontare il primo dei due spareggi per il Mondiale".
(Fonte: Il Giornale)
© RIPRODUZIONE RISERVATA