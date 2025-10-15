Dalla Badia Sant'Andrea di Genova è stata svelata quest'oggi la lista dei 20 finalisti (più 5 wild card) per il Golden Boy Award 2025, premio istituito nel 2003 e dedicato al miglior calciatore U21 militante nella massima serie di un campionato europeo. Nell'elenco definitivo sono presenti due calciatori italiani: si tratta di Pio Esposito dell'Inter e di Giovanni Leoni del Liverpool. Con loro anche Kenan Yildiz della Juventus e Aleksandar Stankovic, oggi al Club Brugge ma cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. Lo scorso anno trionfò Lamine Yamal che, da regolamento, non può partecipare nuovamente.