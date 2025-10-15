Dalla Badia Sant'Andrea di Genova è stata svelata quest'oggi la lista dei 20 finalisti (più 5 wild card) per il Golden Boy Award 2025, premio istituito nel 2003 e dedicato al miglior calciatore U21 militante nella massima serie di un campionato europeo. Nell'elenco definitivo sono presenti due calciatori italiani: si tratta di Pio Esposito dell'Inter e di Giovanni Leoni del Liverpool. Con loro anche Kenan Yildiz della Juventus e Aleksandar Stankovic, oggi al Club Brugge ma cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. Lo scorso anno trionfò Lamine Yamal che, da regolamento, non può partecipare nuovamente.
ultimora
Golden Boy 2025, la lista dei 25 finalisti: presenti anche Esposito e Stankovic
La lista dei 20 finalisti:
Pau Cubarsì (Barcellona)
Desire Doue (Paris Saint-Germain)
Dean Huijsen (Real Madrid)
Kenan Yildiz (Juventus)
Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)
Arda Guler (Real Madrid)
Franco Mastantuono (Real Madrid)
Ethan Nwaneri (Arsenal)
Jorrel Hato (Chelsea)
Geovanuy Quenda (Sporting CP)
Estevao (Chelsea)
Leny Yoro (Manchester United)
Senny Mayulu (Paris Saint-Germain)
Nico O'Reilly (Manchester City)
Eliesse Ben Seghir (Monaco)
Victor Froholdt (Porto)
Lucas Bergvall (Tottenham)
Archie Gray (Tottenham)
Mamadou Sarr (Strasburgo)
Le 5 wild card:
Jobe Bellingham (Borussia Dortmund)
Francesco Pio Esposito (Inter)
Rodrigo Mora (Porto)
Giovanni Leoni (Liverpool)
Aleksandar Stankovic (Club Brugge)
© RIPRODUZIONE RISERVATA