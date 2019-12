Giovinco: “L’Inter darà fastidio alla Juve fino alla fine. Sensi mi ha colpito, è salito di livello”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Sebastian Giovinco ha parlato della sfida tra Lazio e Juve in Supercoppa, ma anche del duello in campionato che coinvolge anche l’Inter di Conte:

Come finisce Juve-Lazio?

«In gara secca, impossibile dirlo. La Juve è favorita, ma la Lazio sta bene».

Il tema della settimana: Dybala, Higuain e Ronaldo insieme. Sì o no?

«Sì, certo. Per come piace a me il calcio, sempre. Sono gli altri che si devono preoccupare».

L’Inter magari…

«L’Inter darà fastidio alla Juve fino alla fine, lo dico dall’inizio».

Il giocatore più sorprendente del campionato?

«Sensi. Mi ha colpito molto: sapevo che aveva un grande talento, ma è salito di livello».