"L’acquisizione del 26% di Oaktree da parte del fondo Brookfield ha riscosso qualche attenzione, un po’ eccessiva, negli ambienti calcistici per la presenza dell’Inter nel portafoglio di Oaktree, mentre ha suscitato poco clamore nei mercati finanziari. In realtà non cambia nulla (almeno a breve) per la proprietà interista che resta a Oaktree Capital Management e continuerà a essere gestita dal team attuale.

Brookfield già controllava da sei anni il 74% di Oaktree e acquisterà il rimanente 26% nei primi mesi del 2026 per circa 3 miliardi di dollari passando da azionista maggioritario a totalitario. Il deal valuta 11,5 miliardi Oaktree che rimarrà una società del gruppo Brookfield, con il suo portafoglio e il suo management. Anzi, i due CEO di Oaktree (O’Leary e Panossian) diverranno co-CEO del global credit business di Brookfield mentre i fondatori di Oaktree, Howard Marks e Bruce Karsh, restano nel CdA di Brookfield".